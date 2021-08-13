В Сочи закрыли все городские пляжи из-за шторма

Власти Сочи закрыли все городские пляжи, купание ограничено в связи с сильным штормом. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"На море шторм — четыре балла. Купание опасно для жизни. На пляжах арендаторами выставлены информационные аншлаги, дежурят спасатели. <...> В городе расположено около 90 участков береговой полосы, опасных и запрещённых для купания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего таких зон 64 в Лазаревском районе города, 17 — в Хостинском и 8 — в Центральном. При этом на каждом участке береговой полосы установлен специальный знак о запрете купания с номерами телефонов экстренных служб. А в случае несоблюдения правил будет составлен протокол об административном правонарушении.

"Санкции предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей", — предупредили в администрации.