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В Сочи закрыли все городские пляжи из-за шторма

Отмечается, что в городе расположено около 90 участков береговой полосы, опасных и запрещённых для купания.

13 августа, 13:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Сочи закрыли все городские пляжи, купание ограничено в связи с сильным штормом. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"На море шторм — четыре балла. Купание опасно для жизни. На пляжах арендаторами выставлены информационные аншлаги, дежурят спасатели. <...> В городе расположено около 90 участков береговой полосы, опасных и запрещённых для купания", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего таких зон 64 в Лазаревском районе города, 17 — в Хостинском и 8 — в Центральном. При этом на каждом участке береговой полосы установлен специальный знак о запрете купания с номерами телефонов экстренных служб. А в случае несоблюдения правил будет составлен протокол об административном правонарушении.

"Санкции предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей", — предупредили в администрации.

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Ранее сообщалось, что в Анапе ввели режим ЧС из-за прогнозируемых ливней. При этом отмечается, что обстановка в городе контролируемая. Уже удалось откачать воду из 37 дворовых территорий и двух детсадов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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