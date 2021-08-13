В очках и в инвалидной коляске: Mash опубликовал кадры выписки певицы МакSим
38-летняя артистка покинула стены больницы после долгого лечения, ИВЛ и комы. Судя по всему, она ещё очень слаба.
Максим выписали из больницы
Видео © Mash
Певицу Марину Максимову (Максим) выписали из больницы после двух месяцев лечения. Mash опубликовал видео, как поп-звезда покидает одно из медучреждений Москвы. Видимо, певица ещё очень слаба. Она передвигается в инвалидном кресле, а на глазах у неё "глухие" затемнённые очки.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.
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