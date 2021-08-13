Певицу Марину Максимову (Максим) выписали из больницы после двух месяцев лечения. Mash опубликовал видео, как поп-звезда покидает одно из медучреждений Москвы. Видимо, певица ещё очень слаба. Она передвигается в инвалидном кресле, а на глазах у неё "глухие" затемнённые очки.