Автоэксперт заявил о необходимости ещё одной полосы на М-11 для проезда беспилотников

Для проезда беспилотных автомобилей необходимо достроить дополнительную полосу на трассе М-11 "Нева". Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

"Скорее всего, что надо будет достраивать что-то по М-11, чтобы ехали беспилотные транспортные средства", — сказал Попов.

Он подчеркнул, что беспилотники можно пустить уже сейчас по существующей полосе, граничащей с бордюром, однако такое решение грозит сужением проезжей части, так как на трассе есть участки, где всего четыре полосы.

Автоэксперт отметил, что на конце трассы должны находиться хабы, в которых будет осуществляться пересадка. Специалист объяснил это тем, что беспилотники пока не могут ездить по улично-дорожной сети при смешанном движении. Попов подчеркнул, что водители, которые до этого ездили в пилотируемом варианте, никуда не денутся.