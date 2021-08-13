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Автоэксперт заявил о необходимости ещё одной полосы на М-11 для проезда беспилотников

Специалист отметил, что такие автомобили можно запустить уже сейчас по существующей полосе, но такое решение грозит сужением проезжей части.

13 августа, 14:19
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Для проезда беспилотных автомобилей необходимо достроить дополнительную полосу на трассе М-11 "Нева". Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

"Скорее всего, что надо будет достраивать что-то по М-11, чтобы ехали беспилотные транспортные средства", — сказал Попов.

Он подчеркнул, что беспилотники можно пустить уже сейчас по существующей полосе, граничащей с бордюром, однако такое решение грозит сужением проезжей части, так как на трассе есть участки, где всего четыре полосы.

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Автоэксперт отметил, что на конце трассы должны находиться хабы, в которых будет осуществляться пересадка. Специалист объяснил это тем, что беспилотники пока не могут ездить по улично-дорожной сети при смешанном движении. Попов подчеркнул, что водители, которые до этого ездили в пилотируемом варианте, никуда не денутся.

Ранее стало известно, когда запустят грузовые беспилотные перевозки на трассе М-11. Отмечается, что человек будет находиться в кабине такого транспорта, но вмешается лишь в аварийной ситуации.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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