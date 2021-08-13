Акции "Ленты", "Магнита" и Х5 Retail Group снизились из-за проверки ФАС

Акции крупнейших торговых сетей Х5 Group ("Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит") в ходе торгов на Московской бирже снизились на фоне антикартельной проверки ФАС.

По данным ТАСС, акции Х5 Retail Group снижались на 0,5% — до 2444 руб. за бумагу, депозитарные расписки "Ленты" потеряли в цене 0,39% и торговались на уровне 227 руб., а акции "Магнита" подешевели на 1,41% и стоили 5459 руб. за бумагу.

Ранее стало известно, что в пятницу ФАС нагрянула к торговым сетям с внеплановыми проверками из-за жалоб по поводу роста цен на продукты. Если сговор подтвердится, компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.

Напомним, что на днях прокуратура пресекла более 700 завышений цен на продукты в российских регионах. К административной ответственности привлекли свыше 140 лиц. В частности, были выявлены факты завышения стоимости подсолнечного масла, сахара, творога и куриного мяса.