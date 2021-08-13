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Политолог раскрыл истинную причину визита Меркель в Россию

Ранее стало известно, что немецкий канцлер посетит Москву 20 августа, а 22 августа совершит визит в столицу Украины.

13 августа, 15:43
<p>Владимир Путин с Ангелой Меркель. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/59007/photos/56235" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин с Ангелой Меркель. Фото © Kremlin.ru

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву станет своего рода прощальным, поскольку немецкому политику важно завершить свою карьеру на высокой ноте. Такое мнение выразил директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов.

"Для неё важно реализовать проект "Северный поток – 2", первый поток закончен, второй сейчас заканчивается. Ей важно зафиксировать сохранение транзита через Украину определённого количества российского газа", — пояснил эксперт в беседе с Лайфом.

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Мартынов добавил, что вопросы, связанные с реализацией газопровода, будут подниматься в контексте договорённостей Берлина и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель посетит Москву 20 августа перед поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с президентом Незалежной Владимиром Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа.

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Напомним, полномочия Ангелы Меркель истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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