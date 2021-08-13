Политолог раскрыл истинную причину визита Меркель в Россию

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву станет своего рода прощальным, поскольку немецкому политику важно завершить свою карьеру на высокой ноте. Такое мнение выразил директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов.

"Для неё важно реализовать проект "Северный поток – 2", первый поток закончен, второй сейчас заканчивается. Ей важно зафиксировать сохранение транзита через Украину определённого количества российского газа", — пояснил эксперт в беседе с Лайфом.

Мартынов добавил, что вопросы, связанные с реализацией газопровода, будут подниматься в контексте договорённостей Берлина и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель посетит Москву 20 августа перед поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с президентом Незалежной Владимиром Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа.