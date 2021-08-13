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Психолог рассказала, как не поддаться унынию, которое усугубляет ковид

Исследования доказывают, что болезнь протекает тяжелее у тех, кто плохо справляется с психоэмоциональными нагрузками, стрессами и тревогой.

13 августа, 15:50
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Время пандемии, перенесённые болезни, страхи перед заражением — весь этот груз неминуемо приводит к унынию. О том, как справиться с тучей пандемических страхов и тревог, kp.ru рассказала практикующий психолог, доктор психологических наук Марина Розенова.

"Многие психологические и медицинские исследования показывают подверженность более тяжёлому протеканию болезни [в случае заражения] у тех людей, которые изначально имели проблемы психологического или психиатрического характера, и у тех, кто слабо справляется с психоэмоциональными нагрузками, стрессами и тревогой", — говорит специалист.

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Таким образом, сохранение и поддержание психического здоровья — приоритетная задача, особенно в условиях пандемии. В числе рекомендаций, которые помогут противостоять коронавирусу, Марина Розенова назвала терпимость к другим людям — тогда их поступки не станут вызывать жгучее раздражение. Важно проявлять добрые чувства, хвалить и поддерживать окружающих.

Психолог отмечает, что также необходимо делиться с близкими мыслями, переживаниями, идеями, проговаривать и выпускать то, что накопилось внутри. Старайтесь меньше осуждать и ругать самого себя, не говорите грубых слов в свой адрес. Также стоит научиться не раздражаться по пустякам.

"Как правило, мы срываемся на какие-то мелочи, но за ними стоят более серьёзные причины вашего недовольства. Размышляя о том, что вас раздражает, попробуйте понять истинный источник негатива и "поработать" именно с ним, прояснить его, осознать, а значит, найти пути, как вопрос решить", отметила эксперт.

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Чтобы не поддаваться беспричинной тревоге, нужно постоянно проводить сверку реальности и вымысла. Для этого можно вспомнить свои многочисленные опасения, и вы увидите, что большая часть из них не реализовалась.

Отстоять свою психику у ковида помогут также спорт, правильный режим сна, отдыха и здоровое питание, отрегулированное время для соцсетей, новые впечатления и "маленькие радости", которые время от времени можно себе устраивать.

Ранее психолог назвала способы справиться с экотревожностью. Человеческие переживания о негативных изменениях в экологии и пессимистичные мысли о будущем планеты — нормальная реакция на происходящее, отмечает эксперт.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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