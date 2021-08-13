"Надо уважать спортсменов": Хоркина предложила добавить к олимпийскому девизу ещё одно слово
В последний раз он был изменён накануне старта Олимпиады в Токио. В нём появилось слово "вместе".
Фото © ТАСС / Антон Вергун
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила, что для успешного проведения в России Олимпиады 2036 года необходимо выстраивать с международными спортивными организациями уважительные отношения. Об этом она рассказала "Газете.Ru".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году. По его словам, соревнования могут пройти в Казани или Санкт-Петербурге.
"Мы должны работать над выстраиванием нормальных, многосторонних — в уважительном ключе — отношений, где спорт, достижения, талант, трудолюбие превыше всего. Превыше всех политических баталий. Как это было раньше — когда мы ждали этот спортивный праздник. Когда останавливались войны, и мир был в спортивном настроении. Мы наслаждались атлетами, которые боролись на международных спортивных площадках — помостах, бассейнах, дистанциях. Побеждала сила, мастерство, упорство. Были слёзы радости и победы — добрые, нормальные", — сказала Хоркина.
Накануне старта Олимпиады в Токио МОК официально утвердил изменение привычного девиза Игр. К выражению "Быстрее, выше, сильнее", введённому в обиход в 1894 году, добавили слово "вместе". На латыни это звучит Citius, altius, fortius — communis. Хоркина считает, что к девизу нужно добавить слово "честнее".
"Спортсмены ведь ничего плохого не сделали для мира спорта, они просто лучшие во всём — в мастерстве, в технике. Почему мы загнали международный спорт в такие рамки? Почему мы не можем быть быстрее, выше, сильнее — и вместе, раз уж это слово добавили? Давайте добавим еще "честнее" — надо соблюдать уважение к спортсменам. Ведь это очень короткое время — мы выбираем эту работу и ставим на кон детство, юношество и молодость", — отметила гимнастка.
Россия уже проводила летние Олимпийские игры. В 1980 году соревнования прошли в Москве. Кроме того, в 2014 году Сочи принимал зимнюю Олимпиаду.
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