Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже цифровых изображений из музея
При этом во время съёмки клипа на песню "Любимый город" Тилль Линдеманн подписал соглашение, где указывается, что он имеет право использовать экспонаты только в музыкальном видео.
Фото © Instagram / till_lindemann_official
Эрмитаж обвинил фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в нелегальной продаже NFT-токенов с изображениями музея, где музыкант снимал клип на песню "Любимый город".
"Господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где чётко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе", — сообщается в телеграм-канале музея.
При этом во время анонса проекта NFTill руководство Эрмитажа направило музыканту предостережение о нарушении лицензионной политики. Однако оно "не получило отклика", а токены с изображением музея спокойно были выгружены на маркетплейс.
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Напомним, съёмки клипа на песню "Любимый город" были разрешены Эрмитажем в мае 2021 года. В ролике Линдеманн ходит по залам музея и любуется произведениями искусства под аккомпанемент женского симфонического оркестра, а заканчивается клип видами заката над Северной столицей.
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