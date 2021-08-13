Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже цифровых изображений из музея

Эрмитаж обвинил фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в нелегальной продаже NFT-токенов с изображениями музея, где музыкант снимал клип на песню "Любимый город".

"Господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где чётко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе", — сообщается в телеграм-канале музея.

При этом во время анонса проекта NFTill руководство Эрмитажа направило музыканту предостережение о нарушении лицензионной политики. Однако оно "не получило отклика", а токены с изображением музея спокойно были выгружены на маркетплейс.