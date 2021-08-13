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Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже цифровых изображений из музея

При этом во время съёмки клипа на песню "Любимый город" Тилль Линдеманн подписал соглашение, где указывается, что он имеет право использовать экспонаты только в музыкальном видео.

13 августа, 16:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CST0JZFDiIb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">till_lindemann_official</a></p>

Фото © Instagram / till_lindemann_official

Эрмитаж обвинил фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в нелегальной продаже NFT-токенов с изображениями музея, где музыкант снимал клип на песню "Любимый город".

"Господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где чётко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе", — сообщается в телеграм-канале музея.

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При этом во время анонса проекта NFTill руководство Эрмитажа направило музыканту предостережение о нарушении лицензионной политики. Однако оно "не получило отклика", а токены с изображением музея спокойно были выгружены на маркетплейс.

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Напомним, съёмки клипа на песню "Любимый город" были разрешены Эрмитажем в мае 2021 года. В ролике Линдеманн ходит по залам музея и любуется произведениями искусства под аккомпанемент женского симфонического оркестра, а заканчивается клип видами заката над Северной столицей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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