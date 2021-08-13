Известные комики, экс-кавээнщики и стендаперы вступились за своего коллегу Идрака Мирзализаде, которого арестовали на 10 суток, признав виновным в совершении правонарушение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Ролик опубликован на YouTube-канале Stand-Up Club #1.

"9 августа 2021 года нашему другу и коллеге Идраку Мирзализаде дали 10 суток административного ареста за шутку. 10 суток за шутку — это не страшное наказание, но страшный прецедент. Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы. Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену, чтобы люди смеялись", — подписало сообщество видео.