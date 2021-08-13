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"Шутка — не преступление": Комики вступились за арестованного на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде

Своё мнение по этому вопросу высказали многие известные артисты, в числе которых Михаил Шац, Данила Поперечный, Александр Незлобин и другие.

13 августа, 16:45
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BRnKOjyj_Co/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">idrak.m</a> </p>

Фото © Instagram/idrak.m

Известные комики, экс-кавээнщики и стендаперы вступились за своего коллегу Идрака Мирзализаде, которого арестовали на 10 суток, признав виновным в совершении правонарушение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Ролик опубликован на YouTube-канале Stand-Up Club #1.

"9 августа 2021 года нашему другу и коллеге Идраку Мирзализаде дали 10 суток административного ареста за шутку. 10 суток за шутку — это не страшное наказание, но страшный прецедент. Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы. Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену, чтобы люди смеялись", — подписало сообщество видео.

"Комики — супермиролюбивые люди": Илья Соболев оценил приговор Идраку Мирзализаде за шутку про русских

"Комики — супермиролюбивые люди": Илья Соболев оценил приговор Идраку Мирзализаде за шутку про русских

В ролике приняли участие такие артисты, как Александр Незлобин, Денис Чужой, Алексей Квашонкин, Михаил Шац, Александр Малой, Руслан Белый, Данила Поперечный, Заур Байцаев и другие. Вместе они записали видео, в котором вступились за Мирзализаде, поделились своими чувствами по поводу произошедшего и призвали зрителей переосмыслить деятельность комиков.

Напомним, полицейские задержали Идрака Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал и вручили ему повестку в прокуратуру, после чего на комика было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал законным арест на десять суток комика Идрака Мирзализаде. Артист не согласен с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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