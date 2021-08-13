Сын трогательно поздравил Стаса Пьеху с днём рождения

Сын Стаса Пьехи трогательно поздравил певца с днём рождения. Видео © Knyaginya

Сын российского певца Стаса Пьехи записал трогательное видео, в котором поздравил папу с 41-м днём рождения. Об этом сообщают "Дни.ру". Кадры опубликовала на своей странице в "Инстаграме" мать ребёнка и бывшая жена артиста — модель Наталья Горчакова.

"Я — твоё отражение, вы только гляньте! Ты — это пример для меня и любовь без конца. С днём рождения, папа!" — говорит на видео семилетний Пётр.

Наталья присоединилась к поздравлениям сына, отметив, что мальчик очень переживал и старался, после чего "выдал шедевральное поздравление". Модель подчеркнула, что ребёнок получил талант отца через гены.