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Сын трогательно поздравил Стаса Пьеху с днём рождения

Мать мальчика присоединилась к пожеланиям и отметила, что талант отца передался ребёнку на генном уровне.

13 августа, 16:53
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/knyaginya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Knyaginya</a></p>

Фото © Knyaginya

Сын Стаса Пьехи трогательно поздравил певца с днём рождения. Видео © Knyaginya

Сын российского певца Стаса Пьехи записал трогательное видео, в котором поздравил папу с 41-м днём рождения. Об этом сообщают "Дни.ру". Кадры опубликовала на своей странице в "Инстаграме" мать ребёнка и бывшая жена артиста — модель Наталья Горчакова.

"Я — твоё отражение, вы только гляньте! Ты — это пример для меня и любовь без конца. С днём рождения, папа!" — говорит на видео семилетний Пётр.

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Наталья присоединилась к поздравлениям сына, отметив, что мальчик очень переживал и старался, после чего "выдал шедевральное поздравление". Модель подчеркнула, что ребёнок получил талант отца через гены.

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Ранее Лайф рассказывал, что в конце июля сын Пьехи попал в больницу после нападения соседки. Избившая мальчика супруга футбольного арбитра написала заявление в полицию на ребёнка за то, что он испортил ей бассейн.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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