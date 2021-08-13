Общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила семь миллионов гектаров

Общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила уже семь миллионов гектаров. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

"В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнём, составляет семь миллионов гектаров. <...> Вся площадь лесов в Якутии составляет 260 миллионов гектаров. То есть это примерно два-три процента площади", — приводит ТАСС его слова.

По словам Советникова, большая часть пройденной огнём площади представляет собой беглый низовой пожар. При нём, как пояснил эксперт, выгорают подстилка, кустарник, но основная порода для региона — лиственница — остаётся в живых.