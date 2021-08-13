Общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила семь миллионов гектаров
По словам главы Рослесхоза, большая часть пройденной огнём территории представляет собой беглый низовой пожар. При нём, как пояснил эксперт, выгорают подстилка и кустарник.
Общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила уже семь миллионов гектаров. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.
"В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнём, составляет семь миллионов гектаров. <...> Вся площадь лесов в Якутии составляет 260 миллионов гектаров. То есть это примерно два-три процента площади", — приводит ТАСС его слова.
По словам Советникова, большая часть пройденной огнём площади представляет собой беглый низовой пожар. При нём, как пояснил эксперт, выгорают подстилка, кустарник, но основная порода для региона — лиственница — остаётся в живых.
Напомним, в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.
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