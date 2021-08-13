Родители опознали тело загадочно пропавшего в Турции 20-летнего россиянина

Напомним, поиски пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина Макара Рагина из Санкт-Петербурга продолжались порядка двух недель. Молодой человек последнее время жил в Вильнюсе, где учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук. В Турцию он поехал на отдых, прибыл на курорт в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, Макар не вернулся в гостиницу. 10 августа молодого человека нашли мёртвым.