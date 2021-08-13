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Родители опознали тело загадочно пропавшего в Турции 20-летнего россиянина

В Стамбул парень поехал на отдых в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, молодой человек не вернулся в гостиницу.

13 августа, 17:24
<p>Скриншот видео © <a href="https://www.spb.kp.ru/daily/28311.5/4453115/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kp.ru</a></p>

Скриншот видео © Kp.ru

Родственники опознали тело загадочно пропавшего в конце июля россиянина Макара Рагина. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Стамбуле.

"Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация", — цитирует РИА "Новости" представителя российской дипмиссии.

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Добавим, что причина смерти 20-летнего россиянина пока не установлена. Для этого назначены экспертизы.

Напомним, поиски пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина Макара Рагина из Санкт-Петербурга продолжались порядка двух недель. Молодой человек последнее время жил в Вильнюсе, где учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук. В Турцию он поехал на отдых, прибыл на курорт в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, Макар не вернулся в гостиницу. 10 августа молодого человека нашли мёртвым.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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