Родители опознали тело загадочно пропавшего в Турции 20-летнего россиянина
В Стамбул парень поехал на отдых в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, молодой человек не вернулся в гостиницу.
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Родственники опознали тело загадочно пропавшего в конце июля россиянина Макара Рагина. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Стамбуле.
"Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация", — цитирует РИА "Новости" представителя российской дипмиссии.
Добавим, что причина смерти 20-летнего россиянина пока не установлена. Для этого назначены экспертизы.
Напомним, поиски пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина Макара Рагина из Санкт-Петербурга продолжались порядка двух недель. Молодой человек последнее время жил в Вильнюсе, где учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук. В Турцию он поехал на отдых, прибыл на курорт в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, Макар не вернулся в гостиницу. 10 августа молодого человека нашли мёртвым.
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