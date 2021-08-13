На Украине планируют "вернуть" Крым с помощью философии Махатмы Ганди

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, рассуждая о грандиозных планах Киева "вернуть" Крым, озвучил афоризм известного индийского политического деятеля Махатмы Ганди.

"Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. Вот Российская Федерация преодолела успешно первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется", — заявил украинский министр в ходе брифинга.

По мнению Кулебы, когда наступит "четвёртая стадия", то полуостров якобы войдёт в состав Незалежной.

А ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении. Рассказывая о том, как хорошо любить полуостров, украинский лидер почему-то вспомнил о своих впечатлениях о купании в море и о поедании рапанов (обязательно с песком). Также он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" Крым так, как Незалежная.