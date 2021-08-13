НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине планируют "вернуть" Крым с помощью философии Махатмы Ганди

Так, по мнению главы МИД Незалежной, сейчас Москва активно борется с Киевом, что является предпоследним этапом перед поражением.

13 августа, 17:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, рассуждая о грандиозных планах Киева "вернуть" Крым, озвучил афоризм известного индийского политического деятеля Махатмы Ганди.

"Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. Вот Российская Федерация преодолела успешно первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется", — заявил украинский министр в ходе брифинга.

Глава МИД Украины пригрозил россиянам "камнями с неба"

Глава МИД Украины пригрозил россиянам "камнями с неба"

По мнению Кулебы, когда наступит "четвёртая стадия", то полуостров якобы войдёт в состав Незалежной.

А ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении. Рассказывая о том, как хорошо любить полуостров, украинский лидер почему-то вспомнил о своих впечатлениях о купании в море и о поедании рапанов (обязательно с песком). Также он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" Крым так, как Незалежная.

Аксёнов пообещал выдать Зеленского, если тот сбежит из Киева в крымскую квартиру

Аксёнов пообещал выдать Зеленского, если тот сбежит из Киева в крымскую квартиру

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Вали в Африку": В центре Киева напали на олимпийского чемпиона Жана Беленюка

сегодня в 14:31

Родители опознали тело загадочно пропавшего в Турции 20-летнего россиянина

сегодня в 17:24

В Нижегородской области автомобиль со спецсигналами наехал на ребёнка на переходе

сегодня в 17:37

9 смертельных секс-фантазий: Какие чудачества убивают озабоченных граждан

сегодня в 17:58

В Москве задержали женщину, бросившую на лавке новорождённого ребёнка

сегодня в 17:14

Новости партнеров

Layer 1