На Украине планируют "вернуть" Крым с помощью философии Махатмы Ганди
Так, по мнению главы МИД Незалежной, сейчас Москва активно борется с Киевом, что является предпоследним этапом перед поражением.
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, рассуждая о грандиозных планах Киева "вернуть" Крым, озвучил афоризм известного индийского политического деятеля Махатмы Ганди.
"Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. Вот Российская Федерация преодолела успешно первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется", — заявил украинский министр в ходе брифинга.
По мнению Кулебы, когда наступит "четвёртая стадия", то полуостров якобы войдёт в состав Незалежной.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении. Рассказывая о том, как хорошо любить полуостров, украинский лидер почему-то вспомнил о своих впечатлениях о купании в море и о поедании рапанов (обязательно с песком). Также он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" Крым так, как Незалежная.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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