В Росстате заявили о росте ВВП во II квартале более чем на 10%
Отмечается, что это предварительная оценка, которая основана на оперативной статистической отчётности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.
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ВВП России во II квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 10,3% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс физического объёма валового внутреннего продукта во II квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 10,3%", — отмечается в сообщении.
Предварительная оценка ВВП за обозначенный период основана на оперативной статистической отчётности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Стоит отметить, что ранее Росстат подтвердил оценку падения валового внутреннего продукта России в I квартале на уровне 0,7% в годовом выражении.
Ранее Лайф рассказывал, что в Минэкономразвития заявили о низком уровне закредитованности россиян. Заместитель ведомства Илья Торосов отметил, что данные по РФ гораздо ниже, чем, например, в США и Великобритании.
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