НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Росстате заявили о росте ВВП во II квартале более чем на 10%

Отмечается, что это предварительная оценка, которая основана на оперативной статистической отчётности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

13 августа, 18:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

ВВП России во II квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 10,3% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс физического объёма валового внутреннего продукта во II квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 10,3%", — отмечается в сообщении.

В Минэке сообщили о возвращении ВВП России на допандемийный уровень

В Минэке сообщили о возвращении ВВП России на допандемийный уровень

Предварительная оценка ВВП за обозначенный период основана на оперативной статистической отчётности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Стоит отметить, что ранее Росстат подтвердил оценку падения валового внутреннего продукта России в I квартале на уровне 0,7% в годовом выражении.

Ранее Лайф рассказывал, что в Минэкономразвития заявили о низком уровне закредитованности россиян. Заместитель ведомства Илья Торосов отметил, что данные по РФ гораздо ниже, чем, например, в США и Великобритании.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1