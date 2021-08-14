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Опрос показал, кто из медалистов Олимпиады стал любимчиком россиян

Болельщики также поделились мнением, что необходимо улучшить спортсменам и над чем поработать в стране в целом, чтоб на следующих Играх сборная выступила ещё лучше.

14 августа, 02:49
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Самую большую гордость и восхищение на Олимпиаде в Токио у россиян вызвали выступления сестёр Дины и Арины Авериных (14%), синхронисток (10%), гимнастов (10%), борцов (7%) и легкоатлетки Марии Ласицкене (5%). Такие результаты опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также сообщается, что треть опрошенных (30%) считает выступление соотечественников отличным, 63% — успешным, а 5% респондентов остались разочарованными.

Из чувств, испытываемых болельщиками, на первом месте гордость за страну (42%), радость (18%), волнение за спортсменов (11%). Обиду и разочарование почувствовали по 6% участников опроса. А также россияне поделились своим мнением, на что обратить внимание в следующий раз: больше тренироваться (26%), развивать спорт в стране в целом (12%) и вернуть олимпийцам флаг и гимн (10%).

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Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Токио.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Домой спортсмены вернулись 8 августа, их встретили торжественным концертом на Красной площади. Кроме того, президент Владимир Путин пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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