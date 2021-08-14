В Москве в туалете KFC нашли мёртвого мужчину
Пока не известно, при каких обстоятельствах он скончался. Правоохранительные органы проводят проверку.
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В московском районе Кунцево нашли труп неизвестного мужчины. Его обнаружили в туалете ресторана общественного питания KFC.
"Тело неизвестного мужчины найдено в туалете KFC, расположенного по адресу ул. Ельнинская, д. 23", — цитирует источник в экстренных службах агентство городских новостей "Москва".
На место происшествия была направлена полиция. По данному факту проводится проверка.
А ранее в Москве в подъезде нашли тело дочери легендарного советского конструктора ракет. Труп на лестничной площадке обнаружили соседи погибшей.
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