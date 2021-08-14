Компания Amazon Studios объявила, что переносит съёмку своего сериала по мотивам саги Джона Толкина "Властелин колец" из Новой Зеландии в Великобританию, сообщила пресс-служба концерна.

"Мы хотим поблагодарить народ и правительство Новой Зеландии за их гостеприимство и преданность делу, а также за предоставление сериалу "Властелин колец" невероятного места для начала этого эпического путешествия", — заявил вице-президент и со-руководитель телевидения Вернон Сандерс.

Досъёмка и постпродакшн первого сезона сериала в Новой Зеландии завершится к марту 2022 года. А уже второй сезон начнёт съёмки на британской земле с января следующего года. Такое решение студия объясняет тем, что планирует расширить свои базы на территории Великобритании, и без того уже считающиеся "домом" для многих фильмов и сериалов Amazon. Британский министр культуры Оливер Даунден приветствовал такое решение.

"Средиземье приходит в Великобританию! Мы привлекаем на свою территорию одни из самых интересных кинопроизводств, что создаст и обеспечит тысячи высококвалифицированных рабочих мест", — написал он в Twitter.

Решением о переезде сериала в Новой Зеландии, напротив, были разочарованы, сказал министр экономического развития Стюарт Нэш. Именно там снимали трилогию по мотивам саги Толкина. Поэтому в 2001-2006 годах в страну приехали на 700 тысяч туристов больше, чем раньше.

А пока известна только дата премьеры первой серии первого сезона сериала по "Властелинам колец" — 2 сентября 2022 года. Amazon до сих пор не представила ни тизер, ни даже названия. Известно, что события сериала будут разворачиваться за тысячи лет до показанных в уже снятых трилогиях фильмов.