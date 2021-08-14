НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Средиземье переезжает: Съёмки "Властелина колец" решили перенести в другую страну

Такое решение студия объясняет тем, что планирует расширить свои базы. В Новой Зеландии расстроены.

14 августа, 01:42

Фото © Twitter / The Lord of the Rings on Prime

Компания Amazon Studios объявила, что переносит съёмку своего сериала по мотивам саги Джона Толкина "Властелин колец" из Новой Зеландии в Великобританию, сообщила пресс-служба концерна.

"Мы хотим поблагодарить народ и правительство Новой Зеландии за их гостеприимство и преданность делу, а также за предоставление сериалу "Властелин колец" невероятного места для начала этого эпического путешествия", — заявил вице-президент и со-руководитель телевидения Вернон Сандерс.

Досъёмка и постпродакшн первого сезона сериала в Новой Зеландии завершится к марту 2022 года. А уже второй сезон начнёт съёмки на британской земле с января следующего года. Такое решение студия объясняет тем, что планирует расширить свои базы на территории Великобритании, и без того уже считающиеся "домом" для многих фильмов и сериалов Amazon. Британский министр культуры Оливер Даунден приветствовал такое решение.

"Средиземье приходит в Великобританию! Мы привлекаем на свою территорию одни из самых интересных кинопроизводств, что создаст и обеспечит тысячи высококвалифицированных рабочих мест",написал он в Twitter.

Решением о переезде сериала в Новой Зеландии, напротив, были разочарованы, сказал министр экономического развития Стюарт Нэш. Именно там снимали трилогию по мотивам саги Толкина. Поэтому в 2001-2006 годах в страну приехали на 700 тысяч туристов больше, чем раньше.

А пока известна только дата премьеры первой серии первого сезона сериала по "Властелинам колец" — 2 сентября 2022 года. Amazon до сих пор не представила ни тизер, ни даже названия. Известно, что события сериала будут разворачиваться за тысячи лет до показанных в уже снятых трилогиях фильмов.

Сериал "Властелин колец" получил шанс стать самым дорогим в истории

Сериал "Властелин колец" получил шанс стать самым дорогим в истории

Ранее Лайф сообщал, что был показан первый кадр сериала по "Властелину колец", каждый сезон которого стоит 1$ млрд. Первый снимок со съёмок опубликован на официальной странице сериала в "Твиттере".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Показан первый кадр сериала по "Властелину колец", каждый сезон которого стоит 1$ млрд

2 августа, 21:26

Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард закончила карьеру после провала на Олимпиаде

5 августа, 00:46

В Санкт-Петербурге откроют экскурсии по зданию Духовной академии на Обводном канале

12 августа, 21:53

Уже "цеплялся" за атмосферу: Раскрыты подробности спасения модуля "Наука" на орбите

сегодня в 01:28

Россиянам объяснили, когда за их "коммуналку" должно платить государство

сегодня в 01:14

Новости партнеров

Layer 1