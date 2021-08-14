Россиянам объяснили, когда за их "коммуналку" должно платить государство

Новые принципы тарификации ЖКУ позволят большему количеству россиян оплачивать коммунальные услуги с льготами, а некоторым и вовсе не платить, так как они будут основаны на социальной справедливости, заявил генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко. Уже сейчас, отметил эксперт, есть определённые ситуации, в которых государство берёт на себя, к примеру, оплату взноса на капитальный ремонт зданий.

"Через несколько лет ряд категорий граждан может быть полностью освобождён от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан. Если доход вашей семьи на одного её члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берёт на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ", — рассказывает Минко в интервью агентству "Прайм".

Узнать о своих правах можно в отделе соцобеспечения или в управляющей компании. По мнению специалиста, получить льготы несложно, однако в большинстве случаев люди "просто не знают или не находят времени заняться этим вопросом". Так, права на субсидии имеют инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда и другие категории граждан.

Также есть ситуации, когда жильцы не должны оплачивать капремонт — эти сборы компенсирует государство. Например, ремонт муниципального жилья оплачивают местные органы власти. Либо если первая квартира в доме была приватизирована после включения его в программу капремонта, то работы также должны оплачивать те органы власти, в чьём подчинении он находился, объясняет эксперт.