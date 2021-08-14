Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление Министерства внутренней безопасности Штатов о том, что РФ якобы пытается распространять в этой стране дезинформацию о коронавирусе и вакцинации. По мнению дипломата, это не что иное, как "новый виток спекуляций".

"Ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путём поиска внешнего врага, которого можно обвинить во всех бедах Америки. В этих случаях вновь называют нашу страну", — говорится в заявлении Анатолия Антонова, которое распространила пресс-служба диппредставительства России.

По мнению посла, в США "все проблемы сваливают в одну кучу и во всём винят Россию", это "уже даже не удивляет". Тем более что доказательств американская сторона не приводит.

Антонов подчеркнул, что позиция России неизменна: она не вмешивается во внутренние дела других стран. Поэтому Москва "отвергает все измышления" о якобы имеющих место попытках повлиять на политическую ситуацию в Соединённых Штатах.