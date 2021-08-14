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"Новый виток спекуляций": Антонов "отверг измышления" о попытках России повлиять на ситуацию в США

В МВБ Штатов ранее обвинили Москву, Тегеран и Пекин в стремлении внести раскол в американское общество.

14 августа, 00:48
<p>Фото © Александр Щербак / ТАСС</p>

Фото © Александр Щербак / ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление Министерства внутренней безопасности Штатов о том, что РФ якобы пытается распространять в этой стране дезинформацию о коронавирусе и вакцинации. По мнению дипломата, это не что иное, как "новый виток спекуляций".

"Ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путём поиска внешнего врага, которого можно обвинить во всех бедах Америки. В этих случаях вновь называют нашу страну", — говорится в заявлении Анатолия Антонова, которое распространила пресс-служба диппредставительства России.

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По мнению посла, в США "все проблемы сваливают в одну кучу и во всём винят Россию", это "уже даже не удивляет". Тем более что доказательств американская сторона не приводит.

Антонов подчеркнул, что позиция России неизменна: она не вмешивается во внутренние дела других стран. Поэтому Москва "отвергает все измышления" о якобы имеющих место попытках повлиять на политическую ситуацию в Соединённых Штатах.

Лайф рассказывал, что, по версии МВБ США, СМИ России, Китая и Ирана, связанные с властями, якобы нарочито "подогревали интерес" к теориям заговора о происхождении CoViD-19. Ведомство обвиняет указанные страны в том, что, дескать, они "активизировали усилия по сеянию разногласий в мире".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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