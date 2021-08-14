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В США обвинили Россию в распространении теорий заговора о коронавирусе

В докладе американского министерства заявляется о необходимости борьбы с коварными информационными агрессорами.

14 августа, 00:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

СМИ России, Китая и Ирана, связанные с властями, якобы нарочито "подогревали интерес" к теориям заговора о происхождении CoViD-19. Об этом сказано в докладе о террористической угрозе для Вашингтона, подготовленном Министерством внутренней безопасности (МВБ) США. Ведомство обвиняет указанные страны в том, что, дескать, они "активизировали усилия по сеянию разногласия в мире".

"Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительствами, неоднократно тиражировали теории заговора относительно происхождения CoViD-19 и эффективности вакцин", — указывается в документе.

В докладе также говорится о случаях распространения "призывов к насилию в отношении лиц азиатского происхождения". Авторы заявляют, что приоритетной задачей сил американской внутренней безопасности на сегодня должна быть борьба с "агрессивными террористами", по тем или иным причинам выступающими против властей США, в том числе по вопросам, связанным с пандемией и вакцинацией. Якобы агрессоры могут также использовать против правительства США психологическое напряжение из-за ограничительных мер.

В США захотели усилить борьбу с российской и китайской "дезинформацией" в Латинской Америке

В США захотели усилить борьбу с российской и китайской "дезинформацией" в Латинской Америке

Ранее не раз сообщалось о том, что в США заявляют о попытках России и Китая распространять ложную информацию, связанную с коронавирусом. Так, например, в марте госсекретарь США пригрозил отпором "российской дезинформации" о вакцинах от ковида. Белый дом считает, что Москва пытается очернить западные препараты.

Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса

Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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