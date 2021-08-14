В США обвинили Россию в распространении теорий заговора о коронавирусе

СМИ России, Китая и Ирана, связанные с властями, якобы нарочито "подогревали интерес" к теориям заговора о происхождении CoViD-19. Об этом сказано в докладе о террористической угрозе для Вашингтона, подготовленном Министерством внутренней безопасности (МВБ) США. Ведомство обвиняет указанные страны в том, что, дескать, они "активизировали усилия по сеянию разногласия в мире".

"Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительствами, неоднократно тиражировали теории заговора относительно происхождения CoViD-19 и эффективности вакцин", — указывается в документе.

В докладе также говорится о случаях распространения "призывов к насилию в отношении лиц азиатского происхождения". Авторы заявляют, что приоритетной задачей сил американской внутренней безопасности на сегодня должна быть борьба с "агрессивными террористами", по тем или иным причинам выступающими против властей США, в том числе по вопросам, связанным с пандемией и вакцинацией. Якобы агрессоры могут также использовать против правительства США психологическое напряжение из-за ограничительных мер.