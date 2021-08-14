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Комику Биллу Косби предъявили обвинение в приставании к девушке 47 лет назад

Утверждается, что он якобы домогался 15-летней девочки в 1974 году, предварительно попытавшись напоить её спиртным.

13 августа, 23:44
<p>Билл Косби. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/2011_Bill_Cosby.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Билл Косби. Фото © Wikipedia

Весной следующего года суд Санта-Моники проведёт слушание по делу в отношении известного американского комика Билла Косби о домогательствах. Обвинения выдвинула Джуди Хут.

Как пишет NBC News, женщина обвиняет комика в том, что он в 1974 году напоил её и приставал к ней. На тот момент Хут было 15 лет. Законы штата Калифорния позволяют пережившим в детстве сексуальное насилие инициировать дело только административного характера.

Американского комика Билла Косби лишили докторской степени из-за домогательств

Американского комика Билла Косби лишили докторской степени из-за домогательств

Ещё в апреле 2018 года комика отправляли под домашний арест. С обвинениями против актёра тогда выступила Андреа Констанд. Женщина заявила, что инцидент с домогательствами имел место в 2004 году.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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