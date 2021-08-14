Комику Биллу Косби предъявили обвинение в приставании к девушке 47 лет назад
Утверждается, что он якобы домогался 15-летней девочки в 1974 году, предварительно попытавшись напоить её спиртным.
Билл Косби. Фото © Wikipedia
Весной следующего года суд Санта-Моники проведёт слушание по делу в отношении известного американского комика Билла Косби о домогательствах. Обвинения выдвинула Джуди Хут.
Как пишет NBC News, женщина обвиняет комика в том, что он в 1974 году напоил её и приставал к ней. На тот момент Хут было 15 лет. Законы штата Калифорния позволяют пережившим в детстве сексуальное насилие инициировать дело только административного характера.
Ещё в апреле 2018 года комика отправляли под домашний арест. С обвинениями против актёра тогда выступила Андреа Констанд. Женщина заявила, что инцидент с домогательствами имел место в 2004 году.
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