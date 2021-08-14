СМИ перепутали и "похоронили" девушку после взрыва автобуса в Воронеже

Российские СМИ перепутали погибшую при взрыве автобуса в Воронеже девушку — сообщили, что в результате ЧП скончалась 22-летняя Ольга Черникова, и опубликовали фото живой и здоровой жительницы Липецка. Девушка была в крайнем недоумении, когда ей и её родственникам стали звонить журналисты с просьбой прокомментировать её "гибель".

"Со мной всё в порядке! Я узнала о трагедии из СМИ, как и большинство людей. В Воронеже уже давно не живу, но ваши коллеги обеспечили мне "спокойную" ночь и, видимо, следующий день. Они выложили моё фото и выдержки из биографии. Жаль, адрес проживания не смогли найти. Но то, что могла бы быть это тёзка или нет, — я не знаю. В Воронеже один миллион людей", — рассказала Ольга Черникова журналистам радиостанции "Говорит Москва".

Через короткое время после публикации недостоверные сообщения о смерти Ольги федеральные СМИ, а следом за ними и воронежские паблики удалили. Пока точно не известно, почему живого человека записали в погибшие, не исключается, что действительно погибшая была тёзкой девушки. На странице Ольги в "Инстаграме" знакомые написали: "Хорошо, что жива".