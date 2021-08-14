Японцы предложили дождаться экономического краха в России, чтобы забрать Курилы

В ответ на опубликованную статью об итогах телефонных переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги читатели сайта Yahoo News Japan предложили "вогнать Россию в экономический коллапс". Когда речь зашла "возвращении" Курильских островов, разъярённые японцы решили, что здесь поможет только экономический крах.

"Нужно вогнать Россию в экономический коллапс! Сколько с Россией переговоров ни веди, эта нация никогда не исправится! В особенности ничего не получится с русскими из поколения Лаврова!" — приводит ИноСМИ перевод комментариев.

"Вернуть острова можно только в том виртуальном случае, если Россия потерпит экономический крах", "Вернуть утраченные территории можно только военной силой", "Ну и что с того, что Россия "не принимает" наши протесты? Пусть Россия погружается в экономический хаос!" — пишут японцы.

Были и те, кто поставил под сомнение вероятность таких событий: "Ведь понятно, что ждать экономического коллапса России очень проблематично. А без этого нам острова не вернуть. Значит, нужен диалог. Мне кажется, продолжать диалог с Россией очень важно".