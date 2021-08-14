Японцы предложили дождаться экономического краха в России, чтобы забрать Курилы
Так они отреагировали на заявление главы российского МИДа о неприемлемости протеста по поводу островов с японской стороны. Читатели Yahoo News оказались очень возмущены.
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В ответ на опубликованную статью об итогах телефонных переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги читатели сайта Yahoo News Japan предложили "вогнать Россию в экономический коллапс". Когда речь зашла "возвращении" Курильских островов, разъярённые японцы решили, что здесь поможет только экономический крах.
"Нужно вогнать Россию в экономический коллапс! Сколько с Россией переговоров ни веди, эта нация никогда не исправится! В особенности ничего не получится с русскими из поколения Лаврова!" — приводит ИноСМИ перевод комментариев.
"Вернуть острова можно только в том виртуальном случае, если Россия потерпит экономический крах", "Вернуть утраченные территории можно только военной силой", "Ну и что с того, что Россия "не принимает" наши протесты? Пусть Россия погружается в экономический хаос!" — пишут японцы.
Были и те, кто поставил под сомнение вероятность таких событий: "Ведь понятно, что ждать экономического коллапса России очень проблематично. А без этого нам острова не вернуть. Значит, нужен диалог. Мне кажется, продолжать диалог с Россией очень важно".
Японцы так восприняли сообщение о весьма чётко выраженной позиции Лаврова по поводу Курильских островов, когда в телефонном разговоре с Тосимицу Мотэги о протесте в связи с поездкой российского премьера Михаила Мишустина на Южные Курилы глава российского МИДа сказал, что такая позиция Японии неприемлема. Однако Россия подтвердила намерение продолжить работу по ведению совместной хозяйственной деятельности на северных территориях.
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