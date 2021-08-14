В NASA отрицают причастность астронавтов к появлению дыры на МКС

Помощник главы NASA по пилотируемым полётам Кэти Лидерс отвергла всякие предположения, что это американский астронавт мог в 2018 году просверлить дыру в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" на Международной космической станции.

"Члены экипажа от NASA выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и её профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия", — приводит РИА "Новости" слова Лидерс.

Напомним, ранее источник в космической отрасли заявил ТАСС о выводах, согласно которым дыру в "Союзе" на МКС просверлили в космосе — и не российские члены экипажа, а некто, плохо знающий устройство российского корабля.