В NASA отрицают причастность астронавтов к появлению дыры на МКС
В "Роскосмосе" ранее заявляли, что сделал её некто уже на орбите, плохо знакомый с устройством российского корабля.
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Помощник главы NASA по пилотируемым полётам Кэти Лидерс отвергла всякие предположения, что это американский астронавт мог в 2018 году просверлить дыру в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" на Международной космической станции.
"Члены экипажа от NASA выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и её профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия", — приводит РИА "Новости" слова Лидерс.
Напомним, ранее источник в космической отрасли заявил ТАСС о выводах, согласно которым дыру в "Союзе" на МКС просверлили в космосе — и не российские члены экипажа, а некто, плохо знающий устройство российского корабля.
Два года назад подозрения пали на астронавта NASA Серину Ауньон-Чанселлор, которая находилась в то время на МКС и испытывала проблемы со здоровьем. Приводилась версия, согласно которой Ауньон-Ченселлор якобы хотела при помощи порчи корабля ускорить своё возвращение на Землю.
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