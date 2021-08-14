В России в последнее время ощутимо выросли цены на недвижимость. Так, в Москве с конца марта 2020 года по конец июня 2021 года средний ценник на квадратные метры на первичном рынке поднялся на 25%, в Санкт-Петербурге — от 30 до 39% в зависимости от класса. Такие данные приводит Knight Frank.

Но, как пишут "Известия", даже такой рост выглядит слабым на фоне увеличения стоимости акций застройщиков. Например, ценные бумаги ГК "Самолёт" с января по август подорожали в 3,2 раза. А активы ПИК — почти в два раза.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев отметил в интервью газете, что положение строительных компаний на рынке зависит от цен на недвижимость. Поэтому ценные бумаги девелоперов можно назвать альтернативой инвестициям в покупку квартир. Но есть и определённые риски. А руководитель департамента инвестиционной аналитики сервиса "Тинькофф Инвестиции" Кирилл Комаров подчёркивает, что, даже несмотря на видимую связь между ценами на недвижимость и акциями компаний-застройщиков, причины роста стоимости у них разные.

"При вложениях в недвижимость люди в основном стремятся сыграть на росте цен на жильё и использовать его как элемент диверсификации благосостояния и снижения рисков, ведь наличие собственной квартиры значительно повышает толерантность инвестора к риску за счёт снижения регулярных расходов", — отмечает Комаров.

В то же время покупка акций застройщиков — это больше инвестиции в рост спроса на жильё и успешность компании на рынке. Перспективы застройщиков также зависят от того, в какой фазе инвестиционного цикла находятся их проекты.

Есть ещё один способ инвестиций, связанных с недвижимостью. Он проще: это паевые инвестиционные фонды. Помимо специализирующихся на жилой недвижимости есть и те, которые ориентируются на коммерческую.