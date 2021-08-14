Из-за непогоды в шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС
В регионе прогнозируют сильные ливни. Уже подтоплено 352 частных дома и 878 придомовых участков.
Фото © Администрация Краснодарского края
В Краснодарском крае — Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах — из-за ливней ввели режим ЧС. Об этом сообщили в местной администрации.
"В настоящее время сильные осадки (до 150 миллиметров) прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске", — заявили в местной администрации.
Так, на Кубани из-за непогоды уже эвакуировали воспитанников четырёх детских оздоровительных лагерей. Подтоплено 352 частных дома и 878 придомовых территорий. Размыт участок краевой автомобильной дороги в районе посёлка Волна Революции.
Ранее жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде. Обильные осадки ожидают побережье Чёрного моря. Также югу России грозит град и шквалистый ветер.
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