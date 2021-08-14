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Из-за непогоды в шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС

В регионе прогнозируют сильные ливни. Уже подтоплено 352 частных дома и 878 придомовых участков.

13 августа, 21:16
<p>Фото © Администрация Краснодарского края</p>

Фото © Администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае — Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах — из-за ливней ввели режим ЧС. Об этом сообщили в местной администрации.

"В настоящее время сильные осадки (до 150 миллиметров) прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске",заявили в местной администрации.

Власти Керчи призвали местных жителей готовиться к эвакуации из-за подтоплений

Власти Керчи призвали местных жителей готовиться к эвакуации из-за подтоплений

Так, на Кубани из-за непогоды уже эвакуировали воспитанников четырёх детских оздоровительных лагерей. Подтоплено 352 частных дома и 878 придомовых территорий. Размыт участок краевой автомобильной дороги в районе посёлка Волна Революции.

Ранее жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде. Обильные осадки ожидают побережье Чёрного моря. Также югу России грозит град и шквалистый ветер.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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