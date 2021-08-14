В целом ряде российских регионов на 14 августа прогнозируется опасная погода. Так, в Сочи, Крыму, ожидаются ливни, грозы, град, шквалистый ветер со скоростью до 20-27 м/с.

Как сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, особенно опасной погода будет в Крыму, где пройдут "небывалые дожди" и выпадет более 50 мм осадков. Над морем в Краснодарском крае не исключается также формирование смерчей.

"Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм", — рассказал Вильфанд.

Не обойдёт стороной непогода и Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию. В этих регионах ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20-25 м/с. А в Саратовской области, Эвенкийском районе Красноярского края и Саратовской области также могут пройти сильные дожди, местами крупный град.