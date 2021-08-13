Пресекать случаи ксенофобии и расизма поручил полиции президент Украины Владимир Зеленский из-за инцидента с Жаном Беленюком, выигравшим золотую медаль на Олимпиаде в Токио, а после столкнувшегося с нападением расистов на улице в центре Киева.

"Он один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жёстко реагировать на такие случаи и пресекать их", — написал Зеленский в "Твиттере".

Ранее Лайф писал, что украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк пожаловался на нападение в центре Киева: "Выкрикивали обидные вещи типа "чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!"