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Никаких "вали в Африку!": Зеленский потребовал пресекать расизм из-за нападения на чернокожего борца

Лидер Украины назвал Жана Беленюка достойным сыном Незалежной. Тот завоевал золото на Олимпиаде, а затем его оскорбили в центре Киева.

13 августа, 20:45
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=2990992161186764&set=a.1475275236091805" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Жан Беленюк</a> </p>

Фото © Facebook / Жан Беленюк

Пресекать случаи ксенофобии и расизма поручил полиции президент Украины Владимир Зеленский из-за инцидента с Жаном Беленюком, выигравшим золотую медаль на Олимпиаде в Токио, а после столкнувшегося с нападением расистов на улице в центре Киева.

"Он один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жёстко реагировать на такие случаи и пресекать их", — написал Зеленский в "Твиттере".

Ранее Лайф писал, что украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк пожаловался на нападение в центре Киева: "Выкрикивали обидные вещи типа "чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!"

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Отец спортсмена — руандийский лётчик, погибший на родине в ходе гражданской войны. Его мать — украинка. Борьбой он занимается с девяти лет. На Олимпиаде в Токио Беленюк завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 килограммов. Также он является двукратным чемпионом мира и серебряным призёром Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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