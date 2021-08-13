В Москве произошёл пожар в доходном доме Афремова

В Москве на улице Садовой-Спасской в многоквартирном доходном доме Афремова 1906 года постройки произошёл пожар: загорелось сразу три квартиры. Как сообщает Департамент транспорта, из-за инцидента пришлось перекрыть движение по двум полосам в направлении проспекта Академика Сахарова.

"В д. 19/1 по Садовой-Спасской ул. произошёл пожар в трёх квартирах жилого дома. На месте работают оперативные службы. Перекрыты две полосы по направлению к пр-ту Академика Сахарова", — пишет ведомство в своём телеграм-канале.

По данным Лайфа, пожар уже потушен. Горели перекрытия, часть жильцов пришлось эвакуировать. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила сто квадратных метров, теперь пожарные проливают конструкции.