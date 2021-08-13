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В Москве произошёл пожар в доходном доме Афремова

Возгорание случилось сразу в трёх квартирах здания на Садовой-Спасской. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров.

13 августа, 20:11
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/DtOperativno" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс. Оперативно</a></p>

Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

В Москве на улице Садовой-Спасской в многоквартирном доходном доме Афремова 1906 года постройки произошёл пожар: загорелось сразу три квартиры. Как сообщает Департамент транспорта, из-за инцидента пришлось перекрыть движение по двум полосам в направлении проспекта Академика Сахарова.

"В д. 19/1 по Садовой-Спасской ул. произошёл пожар в трёх квартирах жилого дома. На месте работают оперативные службы. Перекрыты две полосы по направлению к пр-ту Академика Сахарова", — пишет ведомство в своём телеграм-канале.

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По данным Лайфа, пожар уже потушен. Горели перекрытия, часть жильцов пришлось эвакуировать. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила сто квадратных метров, теперь пожарные проливают конструкции.

А ранее один человек погиб и двое пострадали при взрыве газа и пожаре в Краснодаре.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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