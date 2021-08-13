Жасмин сообщила фанатам о трагедии в семье из-за коронавируса
Певица отметила, что никогда нельзя подготовить себя к мысли, что кого-то из близких вдруг не станет.
Фото © Instagram / jasmin
Певица Жасмин сообщила о трагедии в семье. Из жизни ушла бабушка звезды, которая заботилась и воспитывала исполнительницу. Артистка опубликовала в "Инстаграме" тёплое фото в обнимку с бабушкой и отцом.
"Сколько бы лет ни было родному человеку, всё равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет", — написала Жасмин в своём инстаграме.
Певица рассказала, что бабушка Сара в свои 90 лет была в ясном уме, с прекрасным зрением. Она всегда на связи с семьёй, подбадривает близких своим особенным чувством юмором.
"У неё были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и, если бы не ковид, она, как мы в семье думаем, прожила бы ещё до ста лет, как её мама, наша прабабушка", — отмечает певица.
Фанаты поддержали Жасмин, выразив соболезнования. Они пожелали певице набраться сил, чтобы пережить трагедию.
"Светлая память бабушке", "Невосполнимая утрата. Какое горе!", "Очень жаль, Жасмин. Мы с вами!" — пишут подписчики.
Ранее сообщалось, что коронавирус стал причиной более шести тысяч смертей в июле в Москве. В столичном Депздраве отметили, что заболеваемость ковидом за месяц практически достигла уровня конца 2020 года. При этом ситуацию усугубляла жара, а также распространение штамма "дельта".
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