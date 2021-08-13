Жасмин сообщила фанатам о трагедии в семье из-за коронавируса

Певица Жасмин сообщила о трагедии в семье. Из жизни ушла бабушка звезды, которая заботилась и воспитывала исполнительницу. Артистка опубликовала в "Инстаграме" тёплое фото в обнимку с бабушкой и отцом.

"Сколько бы лет ни было родному человеку, всё равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет", — написала Жасмин в своём инстаграме.

Певица рассказала, что бабушка Сара в свои 90 лет была в ясном уме, с прекрасным зрением. Она всегда на связи с семьёй, подбадривает близких своим особенным чувством юмором.

"У неё были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и, если бы не ковид, она, как мы в семье думаем, прожила бы ещё до ста лет, как её мама, наша прабабушка", — отмечает певица.

Фанаты поддержали Жасмин, выразив соболезнования. Они пожелали певице набраться сил, чтобы пережить трагедию.

"Светлая память бабушке", "Невосполнимая утрата. Какое горе!", "Очень жаль, Жасмин. Мы с вами!" — пишут подписчики.