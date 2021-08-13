Американским дипломатам в Кабуле приказано уничтожить документы и компьютеры
В Кабуле останется работать небольшое количество персонала посольства, основная часть будет эвакуирована из-за наступления талибов.
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Работникам Посольства США в Кабуле дали поручение уничтожить секретные документы и информацию в компьютерах. Об этом говорится в секретной записке для дипломатов, сообщают американские СМИ.
Как пишет Национальное общественное радио США (NPR), большинство сотрудников консульства будут эвакуированы. В ходе эвакуации их будет сопровождать 3000 американских военных. Вместе с тем часть персонала останется работать в посольстве.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, уже известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и Кабул.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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