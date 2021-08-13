Американским дипломатам в Кабуле приказано уничтожить документы и компьютеры

Работникам Посольства США в Кабуле дали поручение уничтожить секретные документы и информацию в компьютерах. Об этом говорится в секретной записке для дипломатов, сообщают американские СМИ.

Как пишет Национальное общественное радио США (NPR), большинство сотрудников консульства будут эвакуированы. В ходе эвакуации их будет сопровождать 3000 американских военных. Вместе с тем часть персонала останется работать в посольстве.