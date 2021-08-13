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Американским дипломатам в Кабуле приказано уничтожить документы и компьютеры

В Кабуле останется работать небольшое количество персонала посольства, основная часть будет эвакуирована из-за наступления талибов.

13 августа, 19:40
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Работникам Посольства США в Кабуле дали поручение уничтожить секретные документы и информацию в компьютерах. Об этом говорится в секретной записке для дипломатов, сообщают американские СМИ.

Как пишет Национальное общественное радио США (NPR), большинство сотрудников консульства будут эвакуированы. В ходе эвакуации их будет сопровождать 3000 американских военных. Вместе с тем часть персонала останется работать в посольстве.

Норвегия и Дания эвакуируют своих дипломатов из Кабула

Норвегия и Дания эвакуируют своих дипломатов из Кабула

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, уже известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и Кабул.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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