Запуск корабля Starliner отложили на месяцы из-за выявленной проблемы
Это произойдёт только после того, как будет совершён пуск в рамках миссии Lucy, а он намечен на середину октября.
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Американская корпорация Boeing планирует запуск космического корабля CST-100 Starliner на МКС не ранее середины октября 2021 года. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
"После запуска миссии Lucy ("Люси")", — указал Монталбано, пояснив, что этот пуск намечен на 16 октября.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA перенесло запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем "Наука" на МКС, который произошёл 29 июля. После стыковки российский космонавт Олег Новицкий с борта станции сообщил специалистам ЦУП о незапланированно включившихся двигателях модуля. Сама МКС при этом совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а после — половину оборота в другую. Затем, уже 4 августа, стало известно об очередном переносе запуска Starliner, на этот раз из-за выявленной проблемы в самом корабле.
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