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Лавров предложил учредить новый праздник

Глава МИД РФ также отметил актуальность создания мемориала "Самбекские высоты" в Ростовской области на фоне растущих русофобских настроений, когда переписывается и искажается настоящая история.

13 августа, 19:02
<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета", обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, предложил ему выступить с инициативой учредить в России День поисковика.

"Сегодня мне пришла в голову такая идея предложить учредить День поисковика <...> Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется — это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", — сказал Лавров.

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Глава МИД отметил, что инициаторами создания мемориала "Самбекские высоты", где проходила встреча, были ветераны поискового движения. По мнению Лаврова, он очень чётко подчёркивает историю поколений и особенно актуален на фоне растущих русофобских настроений, когда переписывается и искажается настоящая история. Министр рекомендовал ростовчанам проводить больше встреч на территории комплекса, приглашать различных людей, в том числе гостей из-за рубежа. Он заострил внимание на том, что подобный подход указывает, что в "российском народе глубоко укоренилось уважение к своей истории".

Сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева, комментируя предложение главы МИД, заявила, что такая высокая оценка труда поисковиков в целом вызывает чувство гордости, а учреждение памятной даты в любом случае станет стимулом для развития всего движения.

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"День поисковика можно было бы учредить 13 марта. В этот день в 1988 году состоялся первый Всесоюзный поисковый слёт поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут Вахту Памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что на этой встрече во время визита в Ростовскую область Лавров также заявил, что выдача паспортов РФ в Донбассе не нарушает международное право. Глава МИД РФ подчеркнул, что в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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