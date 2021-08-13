Лавров предложил учредить новый праздник

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета", обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, предложил ему выступить с инициативой учредить в России День поисковика.

"Сегодня мне пришла в голову такая идея — предложить учредить День поисковика <...> Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется — это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что инициаторами создания мемориала "Самбекские высоты", где проходила встреча, были ветераны поискового движения. По мнению Лаврова, он очень чётко подчёркивает историю поколений и особенно актуален на фоне растущих русофобских настроений, когда переписывается и искажается настоящая история. Министр рекомендовал ростовчанам проводить больше встреч на территории комплекса, приглашать различных людей, в том числе гостей из-за рубежа. Он заострил внимание на том, что подобный подход указывает, что в "российском народе глубоко укоренилось уважение к своей истории".

Сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева, комментируя предложение главы МИД, заявила, что такая высокая оценка труда поисковиков в целом вызывает чувство гордости, а учреждение памятной даты в любом случае станет стимулом для развития всего движения.

"День поисковика можно было бы учредить 13 марта. В этот день в 1988 году состоялся первый Всесоюзный поисковый слёт поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут Вахту Памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране", — сказала она в беседе с РИА "Новости".