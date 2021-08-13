На военной базе под Вашингтоном объявлена тревога из-за двух вооружённых мужчин
Срочное сообщение командованием было разослано по всем соцсетям и мессенджерам — бегите или прячьтесь! Сообщается, что один из подозреваемых ранен.
Фото © twitter.com / MacFarlaneNews
Личный состав американской военной базы Анакостиа-Боллин, расположенной в районе Вашингтона, был предупреждён о тревоге из-за нахождения на территории вооружённого мужчины, позднее выяснилось, что есть ещё и второй.
"Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, бегите. Если нет, прячьтесь", — было сказано в первой публикации в соцсетях и мессенджерах военного объекта.
Подозреваемый описывался как чернокожий мужчина среднего роста с сумкой Gucci. Охрана базы заблокировала входы и выходы. Позднее также через соцсети командование предупредило о вероятном присутствии на базе ещё одного подозреваемого — тоже чернокожего мужчины, который может быть ранен.
Ранее Лайф сообщал, что 3 августа около 18 часов по мск (11 часов по местному времени) около Пентагона произошла стрельба. По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента и одном погибшем. Органы власти ранее не подтверждали информацию о жертве стрельбы.
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