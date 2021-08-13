На военной базе под Вашингтоном объявлена тревога из-за двух вооружённых мужчин

Личный состав американской военной базы Анакостиа-Боллин, расположенной в районе Вашингтона, был предупреждён о тревоге из-за нахождения на территории вооружённого мужчины, позднее выяснилось, что есть ещё и второй.

"Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, бегите. Если нет, прячьтесь", — было сказано в первой публикации в соцсетях и мессенджерах военного объекта.

Подозреваемый описывался как чернокожий мужчина среднего роста с сумкой Gucci. Охрана базы заблокировала входы и выходы. Позднее также через соцсети командование предупредило о вероятном присутствии на базе ещё одного подозреваемого — тоже чернокожего мужчины, который может быть ранен.