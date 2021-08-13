На Кубани эвакуировали более 900 детей из четырёх лагерей из-за подтоплений

Сотрудники полиции эвакуируют детей из лагеря "Огонёк" в Анапе из-за подтоплений. Видео © Instagram / omvd_anapa

Из-за подтоплений в Краснодарском крае эвакуировали более 900 детей из четырёх лагерей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 19:00 13 августа 2021 г. на территории Краснодарского края в 3 муниципальных образованиях подтоплено <...> 4 социально — значимых объекта (детский оздоровительный лагерь "Огонёк" в Анапе, детский оздоровительный лагерь "Северянка" в районе станицы Голубицкой Темрюкского района, а также два объекта в селе Ачуево Славянского района — детские лагеря "Лебяжий Берег" и "Ровесник")", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в лагере "Северянка" произошло подтопление, но вода в корпус не попала. Там отдыхало 330 человек, которые в настоящее время перемещены в санаторий в селе Кучугуры и школу-интернат в Темрюке. А из "Лебяжьего Берега" эвакуировали 225 детей, из лагеря "Ровесник" — 45 детей. Сейчас он и находятся в сельской школе.

В свою очередь, из "Огонька" эвакуировали 332 ребёнка. Их разместили в лагерях в селе Витязево. Кроме того, по данным ОМВД РФ по городу Анапа, из лагеря спасатели также вывели 50 сотрудников учреждения. Отмечается, что для всех детей организовано питание.

"Также на Пионерском проспекте из детского лагеря были эвакуированы 48 несовершеннолетних. В посёлке Уташ были эвакуированы 8 человек в том числе четверо детей", — уточнила пресс-служба ведомства в "Инстаграме".

В МЧС по Краснодарскому краю сообщили о круглосуточном функционировании оперативного штаба. Отмечается, что ситуация пребывает на особом контроле.