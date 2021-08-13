В Пентагоне заявили о начале переброски дополнительных сил США в Кабул
Отмечается, что основная часть войск прибудет до конца выходных. При этом некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в афганской столице.
США уже приступили к переброске дополнительных военнослужащих в столицу Афганистана Кабул для проведения эвакуации американских дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.
"Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней", — сказал представитель оборонного ведомства США.
Кирби заявил, что рассчитывает на прибытие трёх тысяч американских военнослужащих — основной части дополнительных сил — в Кабул уже до конца выходных.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0