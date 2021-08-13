Заместителю председателя Сената Польши Богдану Борусевичу отказали во въезде на территорию России. Политик намеревался попасть на похороны правозащитника Сергея Ковалёва. Об этом пишет польская газета Interia.

Как отмечается, Борусевич должен был посетить похороны от лица польского Сената. В прошлый раз, в 2015 году, когда политик должен был возглавить польскую делегацию на похоронах Бориса Немцова, он уже попал в список тех чиновников стран ЕС, кому запрещён въезд на территорию России.

"Говорилось, что с 2015 года мне запрещен въезд на территорию России. Признаюсь, я очень удивлен", — приводит издание слова сенатора.