"Я не ожидал": Вице-спикера Сената Польши не впустили в Россию
Парламентарий ещё в 2015 году был зачислен в список невъездных на территорию РФ чиновников ЕС.
Фото © Facebook / Богдан Борусевич
Заместителю председателя Сената Польши Богдану Борусевичу отказали во въезде на территорию России. Политик намеревался попасть на похороны правозащитника Сергея Ковалёва. Об этом пишет польская газета Interia.
Как отмечается, Борусевич должен был посетить похороны от лица польского Сената. В прошлый раз, в 2015 году, когда политик должен был возглавить польскую делегацию на похоронах Бориса Немцова, он уже попал в список тех чиновников стран ЕС, кому запрещён въезд на территорию России.
"Говорилось, что с 2015 года мне запрещен въезд на территорию России. Признаюсь, я очень удивлен", — приводит издание слова сенатора.
Ранее Лайф писал, что экс-послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде запретили въезд в Россию на 50 лет. Такое решение МВД приняло в связи с его оскорбительными высказываниями в адрес россиян. А учитывая пенсионный возраст бывшего дипломата, речь идёт о пожизненном запрете на посещение России.
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