Ситуация "выходит из-под контроля": Генсек ООН обратился к захватывающим Афганистан талибам
По словам главы международной организации, уже почти четверть миллиона человек в этой стране были вынуждены покинуть свои дома.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что движению "Талибан"* нужно остановить наступление на занятые властями страны территории и перейти к переговорам. С таким призывом он обратился через журналистов.
"Я призываю "Талибан" немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа", — сказал Гутерриш.
По его мнению, сейчас ситуация в стране только ухудшается. За месяц было убито или ранено более тысячи человек, уже 241 тысяча вынуждена бежать из своих домов.
"Афганистан выходит из-под контроля", — уверен генсек ООН.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда
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