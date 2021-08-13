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Ситуация "выходит из-под контроля": Генсек ООН обратился к захватывающим Афганистан талибам

По словам главы международной организации, уже почти четверть миллиона человек в этой стране были вынуждены покинуть свои дома.

13 августа, 19:11
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что движению "Талибан"* нужно остановить наступление на занятые властями страны территории и перейти к переговорам. С таким призывом он обратился через журналистов.

"Я призываю "Талибан" немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа", — сказал Гутерриш.

По его мнению, сейчас ситуация в стране только ухудшается. За месяц было убито или ранено более тысячи человек, уже 241 тысяча вынуждена бежать из своих домов.

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"Афганистан выходит из-под контроля", — уверен генсек ООН.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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