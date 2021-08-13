Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что движению "Талибан"* нужно остановить наступление на занятые властями страны территории и перейти к переговорам. С таким призывом он обратился через журналистов.

"Я призываю "Талибан" немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа", — сказал Гутерриш.

По его мнению, сейчас ситуация в стране только ухудшается. За месяц было убито или ранено более тысячи человек, уже 241 тысяча вынуждена бежать из своих домов.

"Афганистан выходит из-под контроля", — уверен генсек ООН.