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Стал известен размер пенсии Меркель после её ухода с поста канцлера ФРГ

На выплату также повлияет то, что политик долгое время являлась членом бундестага.

13 августа, 19:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Размер пенсии Ангелы Меркель после её ухода с поста канцлера Германии составит 15 тысяч евро. Такие подсчёты произвела Федерация налогоплательщиков Германии.

Как пишет DPA, такая сумма складывается из того, что Меркель долгое время являлась членом бундестага, а также занимала пост канцлера ФРГ.

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Напомним, полномочия Ангелы Меркель истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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