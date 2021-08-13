Стал известен размер пенсии Меркель после её ухода с поста канцлера ФРГ

Размер пенсии Ангелы Меркель после её ухода с поста канцлера Германии составит 15 тысяч евро. Такие подсчёты произвела Федерация налогоплательщиков Германии.

Как пишет DPA, такая сумма складывается из того, что Меркель долгое время являлась членом бундестага, а также занимала пост канцлера ФРГ.