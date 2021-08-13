Стал известен размер пенсии Меркель после её ухода с поста канцлера ФРГ
На выплату также повлияет то, что политик долгое время являлась членом бундестага.
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Размер пенсии Ангелы Меркель после её ухода с поста канцлера Германии составит 15 тысяч евро. Такие подсчёты произвела Федерация налогоплательщиков Германии.
Как пишет DPA, такая сумма складывается из того, что Меркель долгое время являлась членом бундестага, а также занимала пост канцлера ФРГ.
Напомним, полномочия Ангелы Меркель истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.
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