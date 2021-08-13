Число погибших из-за мощного наводнения в Турции выросло до 38

Число погибших из-за наводнения в Турции выросло до 38. Видео © Соцсети

В турецких районах Кастамону и Синоп на черноморском побережье из-за наводнений, вызванных проливными дождями, погибло 38 человек, сообщает глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия регионы, пострадавшие от наводнения и селей.

"При селях и наводнении в Кастамону погибло 32 человека, в Синопе — шесть", — говорится в микроблоге министра здравоохранения в "Твиттере". Уточняется, что пострадавших 284 человека.

В районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуировано более 1,7 тысячи человек. Без электричества остались 300 населённых пунктов. Заблокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын — Карабюк, из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна. Несколько многоэтажных зданий обрушились в городе Бозкурт, поисковики разбирают завалы.