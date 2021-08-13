Немецкий математик увидел первенца, которого ему родила 58-летняя петербурженка

60-летний профессор математики Клаус Петер Вильдероттер из Германии наконец-то увидел своего сына, которого ему родила 58-летний доктор технических наук Мария Кононова в России. Женщина прославилась в марте этого года, когда в таком зрелом возрасте благополучно родила первенца Юрочку. Для отца малыш тоже стал первым ребёнком, но он не мог его увидеть сразу из-за пандемийных ограничений. На днях пара, вернее, уже семья, воссоединилась в Санкт-Петербурге.

"Я горжусь своим сыном! Никаких проблем у нас с ним нет, он абсолютно здоров! Рост 70 сантиметров, а весит почти восемь килограммов. Он не кричит, а просто зовёт ночью маму, но Мария быстро его успокаивает. Это настоящее чудо! Я никогда не был так счастлив!" — делится эмоциями новооиспечённый отец с газетой "Петербургский дневник".

Клаус Петер Вильдероттер и Мария Кононова признают, что решение рожать ребёнка в таком возрасте было просто сумасшествием. Некоторые знакомые обвиняли немецкого профессора в том, что он отправляет рожать женщину в таком возрасте. Но, как признаются оба, они как настоящие учёные взвесили все за и против, желание иметь семью победило.

Раньше создать ячейку общества у обоих не выходило. Она ждала всю жизнь жениха, ещё в молодости пропавшего без вести на войне в Афганистане. А он расстался с первой любовью просто потому, что чувство угасло. Признаётся, что, увидев Марию, сразу понял, что это любовь с первого взгляда. Про её беременность почти никто не знал. Очень удивилась даже его 88-летняя мама, страдающая склерозом.

"Теперь она называет внука цыплёнком и говорит, что не может умереть, не увидев его вживую", — рассказывает Клаус Петер Вильдероттер.

Пара собирается жить на две страны. Мария работает в Политехническом университете, но сейчас в декрете. Уже подала заявление на место в детском саду, чтобы Юрочка смог ходить туда с двух лет, так как на пенсию она пока не собирается. Но, может, соберётся в очередной отпуск по уходу за ребёнком. Дело в том, что Юрий Николаевич Вильдероттер родился благодаря ЭКО и кесареву сечению. При этом дальновидные родители заморозили не один эмбрион, чтобы у Юры появилась младшая сестра. И пока ещё от этой идеи молодые не отказались.