В Англии при странных обстоятельствах умерли полицейский и трёхлетний ребёнок

На западе Англии в графстве Вустершир найдены тела 39-летнего полицейского и трёхлетнего ребёнка. Британские СМИ отмечают, что причину их гибели сразу установить не получилось.

Как сообщает Би-би-си, на место трагедии прибыли сотрудники полиции Западной Мерсии, а также группа реагирования на опасные зоны службы скорой помощи Уэст-Мидлендса.

"С большой печалью я сообщаю новость о том, что служащий офицер полиции и трёхлетний ребёнок скончались. Хотя обстоятельства смерти полностью неизвестны, это явно трагический инцидент, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и коллегам", — отметил помощник главного констебля Западной Мерсии Рейчел Джонс.

Интересующие следствие материала выносились из жилого дома, где были найдены трупы, криминалистами в защитных костюмах.