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В Англии при странных обстоятельствах умерли полицейский и трёхлетний ребёнок

На месте трагедии работают криминалисты и другие эксперты. Вещественные доказательства они выносили из дома в защитных костюмах.

13 августа, 20:39
<p>Кадр из видео © <a href="https://www.bbc.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BBC</a></p>

Кадр из видео © BBC

На западе Англии в графстве Вустершир найдены тела 39-летнего полицейского и трёхлетнего ребёнка. Британские СМИ отмечают, что причину их гибели сразу установить не получилось.

Как сообщает Би-би-си, на место трагедии прибыли сотрудники полиции Западной Мерсии, а также группа реагирования на опасные зоны службы скорой помощи Уэст-Мидлендса.

"С большой печалью я сообщаю новость о том, что служащий офицер полиции и трёхлетний ребёнок скончались. Хотя обстоятельства смерти полностью неизвестны, это явно трагический инцидент, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и коллегам", отметил помощник главного констебля Западной Мерсии Рейчел Джонс.

Интересующие следствие материала выносились из жилого дома, где были найдены трупы, криминалистами в защитных костюмах.

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А накануне Лайф сообщал, что шесть человек убиты в ходе перестрелки в британском городе Плимут. Среди них маленький ребёнок.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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