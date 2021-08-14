"Может быть, кто-то поможет": Почему олимпийскую чемпионку Ласицкене не пускают на турнир в США У нашей знаменитой спортсменки нет времени на отдых. Она возобновила тренировки сразу после возвращения из Японии. Вот только выступление прыгуньи на этапе Бриллиантовой лиги оказалось под вопросом. 13 августа, 21:40 Фото © Олимпийский комитет России

Только-только завершилась Олимпиада в Токио, ещё свежи в памяти воспоминания о великолепных победах наших спортсменов. Казалось бы, для атлетов самое время немного передохнуть, отпраздновать успехи, провести время с семьёй и друзьями. К сожалению, подобная роскошь доступна далеко не всем. Например, Мария Ласицкене — единственная российская легкоатлетка, выигравшая золото на Играх в Токио, — начала тренироваться уже на следующий день после прилёта из Японии.

На Олимпиаде наша знаменитая прыгунья добилась феноменального результата, опередив всех соперниц, несмотря на травмы в ходе нынешнего сезона. На высоте 1,96 метра у россиянки возникли проблемы — планку она преодолела лишь с третьей попытки. Зато потом всё пошло веселее. В итоге Ласицкене оказалась единственной, кто взял 2,04 метра. Правда, почивать на лаврах ей никак нельзя. Сезон в самом разгаре. Впереди — ответственные старты в Бриллиантовой лиге.

— У всех разное видение и разные подходы, но для нас это нормально. У меня небольшая усталость из-за акклиматизации, а вот у Маши — отлично. Первый старт — это продолжение Бриллиантовой лиги 21 августа в Юджине, но при условии, если нам удастся сделать визу в США. Если с визой не получится, то тогда стартуем в Лозанне и так далее — до финального этапа в Цюрихе, — заявил личный тренер легкоатлетки Геннадий Габрилян.

А вот с этого места, как говорится, поподробнее, пожалуйста. В мае американское посольство в Москве приостановило рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. С тех пор выдаётся лишь ограниченное количество срочных иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, также исключением являются ситуации с угрозой жизни или наступлением смерти.

Серьёзные проблемы с въездом на территорию США возникли в том числе и у наших спортсменов. Так, перед началом юниорского чемпионата мира по хоккею, который прошёл в мае в Техасе, капитану сборной России Ивану Мирошниченко запретили посещение страны. У миграционной службы США появились претензии к документам, которые предоставил спортсмен. Через несколько дней ситуация всё-таки разрешилась, и форвард смог выступить на турнире, завоевав серебряную медаль.

Министр спорта России Олег Матыцин пообещал, что его ведомство будет взаимодействовать с МИДом и делать всё возможное, чтобы визовые ограничения не коснулись спортсменов и чтобы наши атлеты могли спокойно участвовать в соревнованиях на территории США. Но проблемы пока остаются, американцы с большим трудом идут на компромисс.

У Ласицкене и серебряного призёра Игр в Токио в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой до сих пор нет виз, необходимых для участия в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине. Олимпийской чемпионке пришлось обратиться за помощью к ОКР, МИДу, официальному представителю внешнеполитического ведомства Марии Захаровой и Министерству спорта.



— 21 августа — этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине, а виз у нас нет. И мы не знаем, как их сделать. Вот, может быть, кто-то поможет? Не хотелось бы пропускать эти этапы, всё-таки столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать ещё рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего, — попросила Ласицкене за себя и Сидорову.



В Минспорте отреагировали оперативно, заявив, что прорабатывают варианты получения виз США для Ласицкене и Сидоровой совместно с МИДом. В спортивном ведомстве выразили сожаление, что их вовремя не проинформировали о планах российских легкоатлеток принять участие в соревнованиях на территории США.

— В настоящее время Минспорт России совместно с МИДом прорабатывают варианты получения визы для спортсменок. С учётом ограниченного срока, оставшегося до этапа Бриллиантовой лиги в Юджине, Министерство спорта приложит все усилия, чтобы спортсменки выступили на последующих стартах в США, — рассказали в ведомстве.

Отметим, что Минспорт помогает Ласицкене, несмотря на критику со стороны спортсменки в свой адрес. Ранее прыгунья неоднократно негативно высказывалась в адрес ведомства и лично его руководителя Олега Матыцина в связи с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики и необходимостью россиянам получать индивидуальный допуск на соревнования в нейтральном статусе. Муж спортсменки, комментатор Владас Ласицкас, после победы Ласицкене на Олимпиаде даже заявил, что министр был против поездки Марии в Токио.

— У меня к Марии самое доброе отношение. Все знают, что существовали опасения в отношении её здоровья, но с моей стороны было единственное желание — чтобы максимальное количество спортсменов поехали в Токио, — спокойно ответил Матыцин на все подозрения.

Кстати, неожиданную помощь Ласицкене может получить от известного американского производителя спортивных товаров. Компания заинтересована в том, чтобы Ласицкене выступила на этапе в Юджине. Экипировщик будет способствовать россиянке в получении визы США.

— Менеджер спортсменки Ольга Назарова обратилась в представительство известного американского экипировщика, потому что они заинтересованы в том, чтобы Маша выступала в Юджине. На данный момент они занимаются подготовкой приглашения для нас. Они попробуют через консульство сделать визы. Другого варианта нет, просто невозможно. Мы надеемся, что так у нас всё получится, — сказал тренер прыгуньи Габрилян.

Отметим, что в эти дни Ласицкене приходится не только тренироваться и решать визовые проблемы, но и реагировать на травлю своей соперницы по олимпийскому турниру украинки Ярославы Магучих, выигравшей в Токио бронзу. После окончания соревнований прыгуньи обнялись и радостно позировали для фотографов. На родине 19-летняя украинка столкнулась со шквалом негативных комментариев. Её пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Магучих даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.

Юная украинка в качестве оправдания заявила, что не пыталась выразить какую-либо политическую позицию, а просто проявила эмоции после завоевания олимпийской медали. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил предоставить Магучих убежище в России, но сама Ласицкене считает, что Магучих сейчас нужно просто оставить в покое.

— Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дёргал. Всё остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего тёплого отношения и уважения к ним. На этом тему считаю закрытой. И никаких комментариев на этот счёт больше не будет, — написала Ласицкене в "Инстаграме".

Для самой Ласицкене главным остаётся участие в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине. Времени на решение всех бюрократических вопросов остаётся совсем мало. Катастрофически мало. Если Ласицкене и Сидорова не вылетят в США до 19 августа, их участие в соревнованиях будет полностью исключено. Остаётся надеяться, что общими усилиями всех заинтересованных сторон проблему решить всё-таки удастся.

Авторы Роман Фейгин