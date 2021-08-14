Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Это тот случай, когда рекорд не радует, а, напротив, настораживает и вызывает тревогу.

"В этом случае первое место — наихудшее место. Июль, как правило, самый тёплый месяц во всём мире, но июль 2021 года превзошёл сам себя как самый жаркий июль и месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь, который изменение климата установило для всего мира", — сказал администратор NOAA доктор философии Рик Спинрад.

Так, совокупная температура поверхности суши и океана в этом июле во всём мире была на 1,67 градуса Цельсия выше среднего показателя за 142 регистрируемых года. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году и был ниже нового рекорда на 0,02 градуса. Глобальная активность тропических циклонов в этом году была выше нормы. Протяжённость морского льда в Антарктике в июле была выше средней. Все данные подтверждают оценку учёных об усугублении создавшейся климатической опасности для Земли.

"Люди находятся в опасности, инфраструктура всё больше устаревает и во многих местах не приспособлена к новым экологическим реалиям, а экстремальные погодные явления продолжают происходить одно за другим. У нас есть ограниченное время, чтобы избежать очень дорогостоящих, смертельных и необратимых климатических воздействий в будущем", — говорится в заявлении Спинрада о новом отчёте МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата), опубликованном ранее.