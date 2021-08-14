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Православные отмечают Медовый Спас, с которого начинается Успенский пост

В этот день издавна принято готовить медовые пироги, пряники, коврижки, постные блины с мёдом, варить медовуху.

13 августа, 22:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Православные 14 августа отмечают Медовый Спас. У этого праздника есть несколько названий: Медовый праздник, Первый Спас, Маковей, Спас на Воде. Также на эту дату приходится первый день Успенского поста.

Сегодня верующие приносят в храм для освящения мёд нового сбора, мак, лекарственные травы — то, чем плодоносен август. Также в этот день в пищу употребляют блюда из этих продуктов: пекут медовые пироги, пряники, коврижки, постные блины с мёдом, варят медовуху — подойдут любые блюда, в состав которых входит мёд и мак.

Благочестивая традиция есть в этот день и у пасечников — раздать кусочки сот детям и бедным. Считается, что именно с момента Медового Спаса становится холоднее. В старину говорили: "Пришёл Медовый Спас — провожай лето".

Медовый Спас является первым из трёх спасов, которые отмечаются в августе. 19 августа православные отметят Яблочный Спас, а 29-го — Ореховый Спас.

"Очень вкусно": Путин похвалил башкирский мёд и рекомендовал его всем

"Очень вкусно": Путин похвалил башкирский мёд и рекомендовал его всем

А ранее диетолог объяснил, кому опасно есть мёд. Он способен вызвать аллергическую реакцию и раздражать желудок.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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