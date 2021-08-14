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Учёные обнаружили влияние пандемии коронавируса на психику подростков

Исследование показало, что каждый четвёртый подвержен депрессии, а каждый пятый — тревожности.

13 августа, 22:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Депрессия и тревога как клинические симптомы психического расстройства у подростков стали вдвое чаще проявляться в период пандемии. Об этом на основании статистики говорится в рецензируемом медицинском журнале JAMA Pediatrics.

"Обобщённые оценки, полученные в первый год пандемии CoViD-19, показывают, что каждый четвёртый молодой человек в мире испытывает клинически повышенные симптомы депрессии, а каждый пятый молодой человек испытывает клинически повышенные симптомы тревоги. Эти объединённые оценки вдвое превышают допандемические показатели", — говорится в статье.

Если до пандемии 10% молодых людей испытывали депрессию, то за пандемийный год показатель вырос до 25,2%. Также тревога была у 11,6%, а в анализируемый период — у 20,5%. Учёные говорят, что больше всего эти симптомы обнаруживаются у девочек. Такую тенденцию роста психических расстройств среди молодёжи связывают с ограничительными мерами — невозможностью видеться с друзьями, а также с общей обстановкой в семьях, где переживают по поводу всего этого, включая здоровье заболевших близких.

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Ранее Лайф писал, что пандемия усилила газлайтинг в российских семьях. Это особый вид психологического насилия, зачастую малозаметного, когда один человек заставляет другого сомневаться в своей адекватности.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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