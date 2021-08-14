На месте крушения вертолёта на Камчатке обнаружили несколько тел погибших
После падения в озеро воздушное судно вместе с находившимися в нём людьми опустилось на дно. Глубина в том месте более ста метров.
Фото © Кроноцкий заповедник
На дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим Ми-8 обнаружили несколько тел погибших туристов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Их количество не уточняется.
"Рядом с фюзеляжем вертолёта найдено несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность", — сообщает ведомство.
Корпус вертолёта обнаружили на расстоянии около 500 метров от берега на глубине 110 метров. Кроме того, водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Всего за сутки было обследовано 5000 квадратных метров акватории Курильского озера, 26 900 квадратных метров дна, а также пять квадратных километров территории с применением беспилотных летательных аппаратов.
"Ликвидация последствий крушения вертолёта Ми-8 продолжается", — добавили в МЧС.
По данным Лайфа, дно исследуют с помощью трёх военных подводных дронов. Обнаруженные тела планируют сегодня поднять на поверхность. Ранее сообщалось об обнаружении трёх тел — двух женских и одного мужского. Водолазам нужно погрузиться на глубину 115 метров. Вместе с этим на сегодня запланированы работы по изучению возможности поднятия вертолёта при помощи строп.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
Комментариев: 0