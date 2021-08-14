На месте крушения вертолёта на Камчатке обнаружили несколько тел погибших

На дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим Ми-8 обнаружили несколько тел погибших туристов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Их количество не уточняется.

"Рядом с фюзеляжем вертолёта найдено несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность", — сообщает ведомство.

Корпус вертолёта обнаружили на расстоянии около 500 метров от берега на глубине 110 метров. Кроме того, водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Всего за сутки было обследовано 5000 квадратных метров акватории Курильского озера, 26 900 квадратных метров дна, а также пять квадратных километров территории с применением беспилотных летательных аппаратов.

"Ликвидация последствий крушения вертолёта Ми-8 продолжается", — добавили в МЧС.