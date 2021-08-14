Этнический таджик стал лидером борьбы с талибами в Афганистане
Группировка продолжает наступление. Под её контролем уже несколько регионов страны, под угрозой и столица — Кабул.
Атто Мухаммади Нур. Фото © Wikipedia
Для отпора наступлению вооружённых формирований радикального движения "Талибан"* глава Исламского общества Афганистана этнический таджик Атто Мухаммади Нур объявил о создании комитетов народного сопротивления. Он принял участие в совещании бывших военных командиров Северного альянса.
"Мы пришли к согласию о необходимости консолидации всех сил на защиту северных районов страны от врагов афганского народа", — приводит слова Нура телеканал "Аль-Алям".
Основные центры будут созданы на севере страны, где в ряды КНС смогут записываться добровольцы. Поддержку ополченцам окажет армейский корпус "Шахин", которым командует бригадный генерал Забихулла Мохманд.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, уже известно о захвате Кандагара — второго по величине афганского города, а также Герата — третьего по величине. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и Кабул.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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