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Этнический таджик стал лидером борьбы с талибами в Афганистане

Группировка продолжает наступление. Под её контролем уже несколько регионов страны, под угрозой и столица — Кабул.

13 августа, 23:05
<p>Атто Мухаммади Нур. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Atta_Muhammad_Nur_of_Afghanistan_in_August_2010-cropped.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Атто Мухаммади Нур. Фото © Wikipedia

Для отпора наступлению вооружённых формирований радикального движения "Талибан"* глава Исламского общества Афганистана этнический таджик Атто Мухаммади Нур объявил о создании комитетов народного сопротивления. Он принял участие в совещании бывших военных командиров Северного альянса.

"Мы пришли к согласию о необходимости консолидации всех сил на защиту северных районов страны от врагов афганского народа", — приводит слова Нура телеканал "Аль-Алям".

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Основные центры будут созданы на севере страны, где в ряды КНС смогут записываться добровольцы. Поддержку ополченцам окажет армейский корпус "Шахин", которым командует бригадный генерал Забихулла Мохманд.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, уже известно о захвате Кандагара — второго по величине афганского города, а также Герата — третьего по величине. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и Кабул.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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