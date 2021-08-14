Жителям Центральной России пообещали аномально тёплую погоду

В Центральном федеральном округе России погода продолжит быть аномально тёплой. Температурный фон будет около 24–29 градусов тепла с субботы по среду, что на два – четыре градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской части России, в Москве в частности, погода будет замечательная в выходные и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24–26 градусов, во вторник аналогичная погода, а вот в среду даже 24–29 градусов. Такой температурный фон выше нормы на два – четыре градуса", — сообщил он в беседе с ТАСС.

Ночи также останутся тёплыми. Температура в это время суток составит 11–14 градусов тепла.