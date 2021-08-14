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Жителям Центральной России пообещали аномально тёплую погоду

Температура воздуха будет выше климатической нормы на два – четыре градуса. Довольно комфортными будут и ночи.

13 августа, 23:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Центральном федеральном округе России погода продолжит быть аномально тёплой. Температурный фон будет около 24–29 градусов тепла с субботы по среду, что на два – четыре градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской части России, в Москве в частности, погода будет замечательная в выходные и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24–26 градусов, во вторник аналогичная погода, а вот в среду даже 24–29 градусов. Такой температурный фон выше нормы на два – четыре градуса", — сообщил он в беседе с ТАСС.

Ночи также останутся тёплыми. Температура в это время суток составит 11–14 градусов тепла.

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А ранее жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде. Обильные осадки ожидают побережье Чёрного моря. Также югу России грозит град и шквалистый ветер.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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