Жителям Центральной России пообещали аномально тёплую погоду
Температура воздуха будет выше климатической нормы на два – четыре градуса. Довольно комфортными будут и ночи.
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В Центральном федеральном округе России погода продолжит быть аномально тёплой. Температурный фон будет около 24–29 градусов тепла с субботы по среду, что на два – четыре градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В центре европейской части России, в Москве в частности, погода будет замечательная в выходные и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24–26 градусов, во вторник аналогичная погода, а вот в среду даже 24–29 градусов. Такой температурный фон выше нормы на два – четыре градуса", — сообщил он в беседе с ТАСС.
Ночи также останутся тёплыми. Температура в это время суток составит 11–14 градусов тепла.
А ранее жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде. Обильные осадки ожидают побережье Чёрного моря. Также югу России грозит град и шквалистый ветер.
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