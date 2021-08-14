Поляки подняли на смех своего сенатора, удивлённого запретом на въезд в Россию

Польские читатели портала Interia подняли на смех вице-спикера сената страны Богдана Борусевича, заявившего, что его удивил запрет на въезд в Россию. Политик якобы узнал о таком запрете, собравшись приехать в Москву на похороны правозащитника Сергея Ковалёва. Читатели назвали его известным русофобом, для которого такие санкции закономерны, причём уже давно.

"А чему ты, Борусевич, удивляешься? Ты забыл, как вы не хотели впускать в Польшу мотоциклистов, хотевших почтить День Победы?" — написали читатели. "Это горькие плоды трудов всей вашей сознательной жизни", — пишут другие.

"Бедный Борусевич, парламентарий, а не знает, какими бывают последствия санкций в отношении российских дипломатов", "А что так удивило господина Борусевича? У этого известного русофоба не было визы и какой-либо причины для посещения России", — отмечают комментаторы.

Нашлись и те, кто увидел в этом удивлении сенатора провокационный трюк для вызова шумихи вокруг резонансной темы: "Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость".

Поляки также упомянули, что был бы настоящий конфуз, если б политика и вовсе развернули на границе: "Вот это был бы позор". На самом деле в чёрный список Борусевич был внесён довольно-таки давно — в 2015 году, тогда же МИД РФ дал комментарий, что эти меры приняты исключительно в качестве ответа на действия Евросоюза. А сейчас политик заявляет в публикации, что очень удивлён: "Я этого не ожидал".